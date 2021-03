Eva Henger: «Laziale grazie a mio marito! Su Gascoigne...»

Le parole dell’attrice e showgirl Eva Henger in riferimento alla passione per la Lazio e la simpatia per Gascoigne

L’attrice e showgirl Eva Henger è tornata a parlare ai microfoni di TuttoGossipNews.it di Paul Gascoigne e della passione per la Lazio, tramandata dal marito, tifosissimo biancoceleste.

Le sue parole: «Oltre a questo suo essere un po’ clown, Gaiscogne ha messo in mostra tanta determinazione. Farà divertire tutti! Ma è anche furbo. La mia passione per la Lazio? Si certo, mio marito è tifosissimo. Se i biancocelesti vincono allora mi aspettano tre giorni stupendi. Altrimenti è un porcospino, che brontola e vede tutto nero. Per questo bisogna vincere».