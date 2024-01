Eurorivali Lazio, Effenberg sul Bayern: «Il loro obiettivo in Champions deve essere questo» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di Sport1, l’ex Bayern Monaco, Stefan Effenberg, ha parlato anche di Champions League, competizione dove i bavaresi se la vedranno con la Lazio:

«Il Bayern? Hanno perso in Supercoppa e sono stati eliminati in DFB Pokal, sono state due sconfitte dure. In campionato invece dovranno lottare fino alla fine contro il Leverkusen. Per questo la questione principale è come si muoveranno in Champions League. Devono vincere contro la Lazio agli ottavi, è l’unico obiettivo. I bavaresi ce la faranno»