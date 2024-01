Eurorivali Lazio, Coman: «In Champions vogliamo arrivare il più lontano possibile» Le parole dell’esterno francese del Bayern

Intervistato dai microfoni ufficiali del Bayern Monaco, Kingsley Coman, ha parlato anche degli ottavi di finale di Champions contro la Lazio:

«In Bundesliga siamo ancora qualche punto dietro il Leverkusen. Vogliamo vincere ogni partita, non dobbiamo guardare le altre squadre. In Champions League vogliamo arrivare il più lontano possibile. Negli ottavi di finale incontreremo la Lazio, dobbiamo andare passo dopo passo.Siamo di buon umore, lavoriamo duramente e intensamente negli allenamenti. Abbiamo una buona energia. Ora abbiamo la prima partita amichevole e poi un’altra settimana di allenamento. Sono sicuro che saremo pronti per l’inizio»