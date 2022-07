Europei Femminili, le probabili formazioni di Italia-Belgio

Europei Femminili, questa sera Italia-Belgio, gara decisiva per le ragazze di Milena Bertolini: ecco le probabili formazioni della sfida

Questa sera alle ore 21 andrà in scena l’ultima sfida del girone di qualificazione degli Europei Femminili tra Italia e Belgio.

Per le azzurre è una partita da dentro o fuori. Serve soltanto vincere per sperare nel passaggio del turno e capire il risultato dell’Islanda contro la Francia. La Ct Bertolini cambierà qualcosa rispetto all’undici visto nel match precedente. Davanti ci sarà il tridente pesante con Giacinti e Bonansea a supporto di Girelli. Dietro potrebbe dare forfait Sara Gama, al suo posto Bartoli. Per il resto confermato il resto della squadra.