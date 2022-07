Europei femminili, Immobile manda un messaggio alle azzurre – FOTO

Ciro Immobile ha fatto l’in bocca al lupo all’Italia Femminile in vista dell’inizio dell’Europeo – FOTO

Il conto alla rovescia sta per terminare per la Nazionale italiana di calcio femminile in vista degli Europei 2022 in Inghilterra, previsti dal 6 al 31 luglio. Le azzurre inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Ciro Immobile ha voluto fare l’in bocca al lupo a tutte le giocatrici attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Sotto il messaggio del capitano della Lazio.