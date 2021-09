Europa League, quattro anni fa la rimonta con il Vitesse – VIDEO

Proprio a due giorni dall’esordio in Europa League, la società ricorda la rimonta sul campo del Vitesse di quattro anni fa

A due giorni dalla sfida con il Galatasaray, il club biancoceleste ha voluto ricordare l’esordio nell’Europa League di quattro anni fa. Infatti il 14 settembre 2017, i capitolini esordivano in casa del Vitesse nella prima giornata della fase a gironi.

Dopo esser passati in svantaggio per ben due volte, prima con Parolo e poi con la coppia formata da Immobile e Murgia, la Lazio firma la rimonta e rimonta in terra olandese, conquistando i primi tre punti nel girone K, che poi vedrà proprio i biancocelesti passare come primi.