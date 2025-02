Europa League, il Viktoria Plzen arriva all’Olimpico contro la Lazio con una pesante sconfitta in campionato

Europa League, la formazione rossoblu si avvia alla sfida contro la Lazio con una pesante sconfitta in campionato nello scontro diretto

Nonostante manchino alcuni giorni alla sfida di Europa League, Lazio e Viktoria Plzen cominciano già a fare i conti con il match dando peso ai risultati anche di campionato. Se per i biancocelesti il pari di ieri ha frenato la corsa Champions contro il Venezia, anche per il Viktoria la situazione non è certamente delle migliori. La squadra ceca infatti chiude questo weekend con una pesante sconfitta nello scontro al vertice con lo Slavia Praga per 1-3