Europa League, Sturm Graz-Lazio: il programma della vigilia

Europa League, Sturm Graz-Lazio: il calendario dei biancocelesti per la vigilia del match

Oltre alla Serie A, torna anche l’Europa League ad affollare il calendario della Lazio. Il prossimo appuntamento internazionale dei biancocelesti è fissato per giovedì 6 ottobre sul campo dello Sturm Graz. La società ha reso noto il programma della vigilia dei biancocelesti:

«Domani, mercoledì 5 ottobre, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 11:00 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

In serata, i biancocelesti scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco alle ore 18:00.

Successivamente, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle 18:15 dallo stadio Sturmstadion Liebenau per presentare la gara Sturm Graz-Lazio».