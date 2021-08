Europa League, si celebra Immobile: «Sarà il capocannoniere?» – FOTO

Celebrazioni e sondaggio social su Immobile da parte dei profili dell’Europa League:: ecco qual è stata la domanda

Anche in questa stagione Ciro Immobile si sta confermando bomber e cecchino infallibile. E sono proprio i suoi numeri che hanno portato i profili social dell’Europa a celebrarlo e a porre una domanda su di lui.

«Sarà lui il capocannoniere dell’Uefa Europa Leagua 2021/2022?», questo il sondaggio lanciato su Instagram e non solo. Non resta che attendere come l’attaccante se la caverà nella competizione europea.