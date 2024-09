Europa League, Lazio serve una SVOLTA: nelle ultime 12 gare score NEGATIVO

In Europa League i numeri non sono esaltanti, nelle ultime 12 gare solamente 3 vittorie ottenute dai biancocelesti

La Lazio, questa sera ad Amburgo, proverà a mettere in cascina tre punti per iniziare nel migliore dei modi la propria campagna europea. I biancocelesti in Europa League sono reduci da uno score non troppo esaltante.

Nelle ultime 12 gare nella competizione, la Lazio, ha ottenuto ben 6 pareggi, 3 sconfitte e 3 vittorie. Nella fattispecie, nel corso dell’ultima partecipazione, risalente alla stagione 2022/2023, la squadra all’epoca guidata da Maurizio Sarri fece 8 punti nel girone. Un risultato che costò la retrocessione in Conference League.