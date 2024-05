Europa League, eliminazione beffa per la Roma: il Bayer Leverkusen pizzica i giallorossi sui social – FOTO

Europa League, eliminazione beffa per la Roma: il Bayer Leverkusen pizzica i giallorossi sui social, dopo il passaggio del turno

Eliminazione amara per la Roma in Europa League, che dopo il 2-2 della gara contro il Leverksuen, saluta la competizione ad un passo dalla finale di Dublino.

Finale mancata per i giallorossi, che oltre alla beffa sul campo, subiscono il commento ironico del club tedesco, che con un post su X riprende ironicamente un altro post del club italiano, che recita “Essere in finale è abbastanza bello?”, in riferimento al post dopo la rete di Paredes.