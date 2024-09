Europa League, NIENTE turnover per Provedel: a Mandas è stata fatta una PROMESSA

Baroni sceglie il turnover in Europa League, ma non per Provedel, rimandato l’esordio stagionale di Mandas

Ampio turnover per Marco Baroni in Europa League, che non riguarda però la porta, contro la Dinamo Kiev ci sarà ancora Ivan Provedel tra i pali. Per Mandas rinviato quindi l’esordio stagionale, ma questa potrebbe non essere una scelta definitiva per l’intera campagna europea.

In estate infatti, stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio aveva promesso all’estremo difensore greco la titolarità in coppa per continuare a valorizzarlo, come accaduto nella parte finale della scorsa stagione durante l’infortunio del portiere friulano. Con questa promessa il club ha convinto il 23enne a non lasciare Roma, questo lascia pensare che nelle prossime uscite europee potrebbe toccare proprio a lui.