Europa League, la Lazio pesca il Viktoria Plzen: ecco chi è l’avversaria dei biancocelesti, percorso, stella e allenatore

Europa League, che squadra è il Viktoria Plzen, avversario della Lazio agli ottavi di finale: il percorso, la stella e l’allenatore

L’urna di Nyon ha estratto per la Lazio il Viktoria Plzen per gli ottavi di Europa League. Una sfida semplice solo sulla carta per i biancocelesti. Dagli anni 2010 in poi, dopo una storia di secondo piano nel proprio paese, si è imposta come una delle principali del campionato ceco, al pari di Sparta e Slavia Praga.

Nel girone unico ha ottenuto buoni risultati come il pari con l’Eintracht e la vittoria sulla Real Sociedad o la sconfitta di misura con lo United. Ha eliminato ai playoff gli ungheresi del Ferencvaros rimontando l‘1-0 dell’andata con un nettisimmo 3-0: reti di Jemelka, Durosinmi e Sulc, trequartista e/o esterno mancino ceco 24enne e considerato la stella della squadra, con 11 gol e 11 assist in 36 presenze in questa stagione tra tutte le competizioni. In panchina Miroslav Koubek al terzo mandato con la squadra di Plzen, con cui ha vinto il campionato nel 2015.