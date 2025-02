Europa League, le date del doppio impegno della Lazio contro il Viktoria Plzen: in casa all’andata o al ritorno?

La Lazio giocherà gli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. L’andata si giocherà il 6 marzo alla Doosan Arena di Plzen, mentre il ritorno sarà il 13 marzo allo Stadio Olimpico. Di seguito il comunicato del club.

We’ll face Viktoria Plzen in the @EuropaLeague last 16 👊#AvantiLazio#UEL pic.twitter.com/aAmu24frW0

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 21, 2025