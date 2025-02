Europa League, Cerv commenta il sorteggio: «Volevamo la Lazio, ecco per quale motivo; può succedere di tutto»

Europa League, le parole di Lukas Cerc, centrocampista del Viktoria Plzen, sul sorteggio di oggi che li ha accoppiati contro la Lazio

Lukas Cerv, centrocampista del Viktoria Plzen, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio di Europa League contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

SORTEGGIO – «Entrambi gli avversari che si sono proposti sono tra le squadre di vertice. Abbiamo già giocato con il Bilbao, quindi volevo di più la Lazio. Roma è una città bellissima, so che quest’anno stanno disputando una buona stagione, stanno facendo bene e giocano un ottimo calcio. Sono sicuro che per noi non ci sarà nulla di facile».

DOPPIO INCONTRO – «Può succedere di tutto, ma come con la Fiorentina sarà di nuovo molto difficile. Ma si parte sempre dallo zero a zero e noi saremo in undici in campo. Vedremo come andrà – ha poi proseguito ricordando il precedente con i viola – Bisogna andare a giocare ogni partita credendo in se stessi. Ma allo stesso tempo con umiltà, perché si tratta di un’ottima squadra. È sempre meglio iniziare in trasferta, ma è andata così, non c’è niente da fare. Vogliamo ottenere un buon risultato per avere qualcosa da giocare a Roma. Non vediamo l’ora!».