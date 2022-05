Europa League, tre italiane qualificate se...: le combinazioni

Quattro squadre in corsa per l’Europa League che, in un caso eccezionale, potrebbe vedere addirittura tre italiane qualificate

Un finale col botto: se la lotta per lo Scudetto è sempre più avvincente, non è da meno la corsa all’Europa. 180 minuti per decidere le sorti di quattro squadre, divise da tre punti e tutte desiderose di un posto UEFA: la Lazio è a quota 62, seguita da Roma, Fiorentina e Atalanta a 59. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la variabile è la fine di Conference League che – a campionato concluso – potrebbe scombinare i vari piazzamenti. Di seguito tutte le combinazioni possibili:

SE LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE



1) la Roma chiude 5ª o 6ª in campionato:

• Roma e 6ª (o 5ª) ai gironi di Europa League

• 7ª ai playoff di Conference League



2) la Roma chiude 7ª in campionato:

• 5ª, 6ª e Roma ai gironi di Europa League

• nessuna italiana in Conference League (almeno fino ai sedicesimi)



3) la Roma chiude 8ª in campionato:

• 5ª, 6ª e Roma ai gironi di Europa League

• 7ª ai playoff di Conference League

• 8 club italiani nelle coppe

SE LA ROMA NON VINCE LA CONFERENCE LEAGUE



• 5ª e 6ª ai gironi di Europa League

• 7ª ai playoff di Conference League