Europa League, la Lazio sfida la Fiorentina: 4 punti per il settimo posto. I viola hanno una partita da recuperare

Come riportato da Il Corriere dello Sport, è sfida aperta tra la Lazio e la Fiorentina per la conquista del settimo posto e della qualificazione alla prossima Europa League. I viola hanno a disposizione tre partite, a causa del recupero contro l’Atalanta, e se dovessero vincerle tutte arriverebbero a quota 62 punti.

In quel caso, alla Lazio servirebbero quattro punti nelle ultime due giornate per centrare il posizionamento in settima posizione. La sfida a distanza partirà questa sera, quando si affronteranno Fiorentina e Napoli.