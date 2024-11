Europa League, Lazio prima: quanti punti mancano per la qualificazione?

Europa League che vede la Lazio di Baroni in testa della classifica. Ecco quanti punti mancano per l’accesso matematico tra le prime otto

Da quando è stato inaugurato il nuovo format sono state fatte diverse valutazioni sul numero di punti necessario per passare tra le prime otto in Europa League. Dopo quattro giornate, fare il calcolo in casa Lazio, sembrerebbe più facile.

La squadra di Baroni ha conquistato 12 punti su 12, da un mero punto di vista matematico, calcolando che la nona in classifica a 7 punti, ai biancocelesti servirebbero 7 punti nelle ultime quattro giornate per la qualificazione certa.

Da un punto di vista più realistico invece, considerando che le squadre si toglieranno punti a vicenda, potrebbero bastarne anche tra i 3 e i 5 tra Ludgorets, Ajax, Real Sociedad e Braga.