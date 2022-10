La Lazio è pronta per partire alla volta dell’Austria: domani la gara contro lo Sturm Graz. Il video prima del decollo

Anche la rifinitura è stata messa in archivio: ora la Lazio è pronta per affrontare lo Sturm Graz e rialzarsi anche in Europa League. Tutto è pronto, la squadra è salita in aereo e, la società, ha pubblicato gli istanti immediatamente precedenti alla partenza.