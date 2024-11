Europa League Lazio, obiettivo quarta vittoria: sfida contro il Porto per mettere in cassaforte la qualificazione

Europa League Lazio, biancocelesti con i tre punti quasi certi del passaggio del turno. Le ultime

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio vuole eguagliare un primato: battere per la prima volta il Porto, ma soprattutto mettere in cassaforte la qualificazione al turno successivo. L”ottima partenza della Lazio in Europa League fa sì che i biancocelesti abbiano già questa sera, al quarto degli otto turni della prima fase, una sorta di match point per il passaggio al turno successivo.

Battendo il Porto, e salendo così a 12 punti, la squadra di Baroni sarebbe virtualmente certa di arrivare (almeno) ai playoff, con la possibilità concreta di prendere uno dei primi otto posti, che significano accesso diretto agli ottavi di finale.