Europa League Lazio, criteri, date del sorteggio e novità sul nuovo format: TUTTO quello che c’è da sapere

Europa League Lazio, criteri, date del sorteggio e le novità sul nuovo format della competizione: ecco tutto quello che c’è da sapere

Con l’inizio della nuova stagione, la Lazio riprenderà il proprio cammino in Europa in Europa League. Ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere in vista dell’inizio della competizione con il nuovo format.

1- La prima parte della competizione sarà caratterizzata da un girone unico e ogni squadra giocherà otto partite contro otto avversari diversi.

2- Il sorteggio dell’Europa League sarà necessariamente automatico grazie all’apporto della società AE Live.

3- Due criteri da seguire: nessun club potrà incontrare una squadra della stessa nazione nelle prime otto partite e neanche più di due club dello stesso campionato

4- Le scelte del computer saranno controllate da altri due sistemi indipendenti e verranno poi supervisionati dalla società EY, in modo da garantire una maggiore sicurezza

5- Le prime 8 classificate accedono agli ottavi di finale, dalla 9^ alla 16^ si qualificano ai playoff come teste di serie, dalla 17^ alla 24^ ai playoff come non teste di serie e dalla 25^ alla 36^ sono eliminate

6- Data del sorteggio il prossimo 30 agosto: 2 squadre di prima fascia (inclusa la Lazio) 2 della seconda 2 della terza 2 della quarta. Sorteggi in diretta su Sky Sport e Now TV