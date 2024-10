Europa League Lazio, Baroni punta il Nizza: vuole riconfermare quel DATO: i dettagli - Lazio News 24

Europa League Lazio, Baroni punta il Nizza: vuole riconfermare quel DATO: i dettagli

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio non perde in casa in campo europeo dal novembre 2019 contro il Celtic.

In quell’occasione Immobile aveva sbloccato il match dopo 7 minuti, poi la rimonta scozzese prima con Forrest e poi con Ntcham all’ultimo minuto. In panchina c’era Inzaghi. Ora Baroni vuole riconfermare il dato e il Nizza in gare ufficiali contro formazioni italiane ha sempre perso.