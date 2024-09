Europa League Lazio, la Real Sociedad PERDE in casa CONTRO il Real Madrid: com’è andata la partita

L’avversaria della Lazio in Europa League, la Real Sociedad, perde in casa contro il Real: decisivo un doppio rigore

Tra le otto sfidanti in Europa League della Lazio c’è anche la Real Sociedad. Nella quarta giornata di Liga la squadra basca ha perso in casa per 2-0 contro il Real Madrid. Una partita equilibrata per tutto il primo tempo. Nella ripresa la gara si è sbloccata.

Decisivo prima il fallo di mano di Sergio Gomez e poi il fallo di Aramburu, entrambi avvenuti dentro l’area di rigore. Doppio tiro dagli undici metri realizzato per la squadra di Ancelotti, Vinicius e Mbappe i marcatori del risultato finale.