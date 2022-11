Europa League, ecco le squadre che retrocedono dalla Champions

Si è chiusa la fase a gironi della Champions: ecco le squadre che sono retrocesse in Europa League

Stasera si è chiusa la fase a gironi per alcune squadre in Champions League. Dopo i risultati odierni ecco i club che sono retrocessi in Europa League e che potrebbero diventare avversari della Lazio nella fase ad eliminazione diretta.

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcellona

Sporting Lisbona

Domani con le ultime partite della fase a gironi conosceremo le restanti retrocesse.