Europa League, Dele-Bashiru DA APPLAUSI: «Esordio PERFETTO»

Europa League, Dele-Bashiru show: il giocatore esalta la prestazione sul proprio profilo Instagram

Dele-Bashiru in Europa League ha sfornato un’ottima prestazione, il trequartista nigeriano è stato un assoluto protagonista con un gol ed un assist. La Lazio, con uno 0-3 in trasferta, ha esordito nella sua campagna continentale come meglio non avrebbe potuto. Successo e tre punti in classifica, con una buona differenza reti.

Il calciatore nigeriano, sul suo profilo Instagram, commenta così la sua prestazione e quella della squadra: «Esordio perfetto in Europa League»