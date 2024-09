Europa League Lazio, la campagna ABBONAMENTI non decolla: posti DISPONIBILI nei settori Nord

Domani chiude la campagna abbonamenti per l’Europa League: ancora ampia disponibilità in Curva e Distinti Nord

Alle ore 23:59 di domenica 22 settembre chiude la campagna abbonamenti per l’Europa League. Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, intervenuto su Radio Laziale pochi giorni fa, ha annunciato che in per la competizione europea si partiva da 16.000 tessere derivanti dal pacchetto “Global”, alle quali se ne erano aggiunte circa 1.500, con una previsione finale di 20.000.

Numeri non esaltanti considerando gli oltre 28.000 abbonati di campionato, ma allo stesso tempo un punto di partenza rispetto alle ultime uscite in Europa League dei biancocelesti. I tifosi della Lazio hanno ancora più di 24 ore per sottoscrivere la propria tessera.

C’è ancora disponibilità, oltre 6.000 posti in Curva e Distinti Nord (settori esauriti in campionato) al costo di 55 euro per 4 partite. Presenti posti anche in Tevere Parterre Laterale al costo di 110 euro.