Sull’account social dell’Europa League la Uefa propone un sondaggio ai tifosi sul possibile miglior marcatore della competizione, ecco i nomi

Chi sarà il Migliore? Questo giovedì andrà in scena la prima giornata delle fasi a gironi con ben 15 partite in programma tra cui Galatasaray – Lazio alle ore 18.45.

Nel frattempo, l’UEFA tramite il proprio account Twitter ha proposto un sondaggio ai tifosi. «Chi segnerà più gol in Europa League questa stagione?» La scelta è tra il capitano della Lazio Ciro Immobile, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, Wissam Ben Yedder, attaccante del Monaco e Dimitri Payet, l’ala dell’Olympique Marsiglia. Non resta che aspettare e far parlare il campo.