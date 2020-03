Euro2020, ecco con quale maglia l’Italia potrebbe scendere in campo FOTO

In attesa di capire se l’Europeo di quest’estate si giocherà o meno, arrivano le prime indiscrezioni sulle nuove magliette dell’Italia

La situazione sanitaria precaria in tutta Europa, ha fatto sì che tutti i campionati calcistici si bloccassero per evitare contagi da Coronavirus. Questo stop ha messo in dubbio anche l’effettivo inizio di Euro2020: per far concludere i campionati, si starebbe pensando di far slittare il campionato continentale fra nazionali al prossimo anno. Martedì la Uefa si riunirà e deciderà.

Per il momento l’Europeo si giocherà e la Nazionale Italiana sarà pronta a difendere il tricolore che porterà sul petto, ma con quale colore di sfondo? Per la competizione la squadra di Mancini indosserà una nuova casacca, la quale è stata resa nota indiscrezionalmente dalla pagina Twitter Footy Headlines.

Italy EURO 2020 Home Kit Leaked – Official Pictures: https://t.co/x13WJkxi2X — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 15, 2020