Euro 2024, Zaccagni e Hysaj portano soldi alla Lazio? Ecco quanto può incassare il club biancoceleste dalla rassegna

Sono Mattia Zaccagni ed Elseid Hysaj gli unici due giocatori a rappresentare la Lazio ad Euro 2024. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, ogni club guadagnerà qualcosa in base ai giocatori impiegati all’Europeo.

La quota di ogni club sarà determinata considerando tre fattori principali: il numero di giocatori convocati, il numero di giorni di partecipazione di ciascun giocatore alla fase finale, e la classificazione FIFA dei club relativa ai compensi di formazione. Questa classificazione suddivide i club in tre diverse categorie. (Categoria 1: 10mila euro al giorno per ogni giocatore; Categoria 2: 6.670 euro al giorno per ogni giocatore; Categoria 3: 3.330 euro al giorno per ogni giocatore). In totale la UEFA ha stanziato 140 milioni nella distribuzione dei ricavi derivanti da EURO 2024 per le squadre di club.