Italia, Spalletti a SKY: «Non dobbiamo pensare al PAREGGIO, in attacco GIOCA…» Le parole del commissario tecnico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida tra Croazia e Italia:

PARTITA- «Dobbiamo fare il massimo momento dopo momento così poi sei a posto con la coscienza. Do vivo le stesse cose e per me passa sempre da lì. Si possono cambiare alcune cose ma io sono più tranquillo quando noi abbiamo il pallone e sono più preoccupato quando la hanno gli altri. Sarebbe un grandissimo errore entrare in campo pensando che basta il pareggio per passare»

ATTACCO- «Scamacca è un calciatore più estroso. Da lui ti puoi aspettare qualsiasi numero. È più istintivo nelle giocate. Retegui è più lineare ma è difficile che sbagli la palla importante che gli capita. Abbiamo a che fare con due calciatori forti. Non bisogna dimenticare Raspadori, bravissimo dal punto di vista tecnico e che sa giocare bene con la squadra. Mi aspetto la Croazia con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. È chiaro che con il passare dei minuti loro avranno bisogno di far diventare una battaglia. Sono fortissimi dal punto di vista tecnico e di palleggio»