Euro 2024, la Serbia vince contro la Lituania: la partita di Milinkovic

Milinkovic, la Serbia vince la sua gara d’esordio contro la Lituania nella gara valevole per le qualificazioni Euro 24, il match del sergente

Oltre l’Italia a scendere in campo per le qualificazioni a Euro 2024 è stata anche la Serbia che ha avuto la meglio contro la Lituania. Il match termina 2-0 e a decidere il match sono stati Tadic e Vlahovic. Per quanto riguarda Milinkovic, il sergente è subentrato a gara in corso al 63′ con la partita già in archivio.