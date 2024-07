Euro 2024, Caressa: «Le lacrime di Cristiano Ronaldo? A me non sono piaciute. Ecco perché». Le parole del giornalista

Il giornalista di SkySport, Fabio Caressa, ha fatto la sua analisi sugli highlights di Euro 2024 e a proposito di Cristiano Ronaldo e delle lacrime per il rigore sbagliato. Le sue parole.

PAROLE– «Le lacrime di Cristiano Ronaldo, che tutti hanno esaltato per l’uomo che a 40 anni piange, a me non sono piaciute. Ma secondo voi per chi piangeva? Ronaldo piangeva per se stesso, non è che piangesse per la squadra ».