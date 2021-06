Pazzini: «Io eroe di Wembley nel 2007? Immobile potrebbe copiarmi»

Giampaolo Pazzini ha parlato dell’emozioni di segnare una tripletta a Wembley, stadio dove l’Italia giocherà sabato contro l’Austria

Giampaolo Pazzini, nel corso di una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di quando, il 24 marzo 2007 durante Inghilterra-Italia Under 21, segnò una tripletta nella partita inaugurale del nuovo Wembley. Stadio in cui l’Italia di Roberto Mancini giocherà sabato sera l’ottavo di finale contro l’Austria. Inevitabile il riferimento a Ciro Immobile, bomber azzurro e capitano della Lazio.

«Il pallone è ancora a casa mi, a Forte dei Marmi: in una teca, assieme alle scarpe. Me li aveva chiesti il museo di Wembley, risposi no per gelosia delle mie cose. Forse oggi direi sì. Non mi è più successo e non me l’ero neanche goduta davvero: troppo giovane, mi sono reso conto bene solo rivedendo le immagini in tv. Un gol come il mio? Beh, Immobile un gol così potrebbe farlo».

