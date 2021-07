Euro 2020, l’Italia ha già in pugno 25 milioni: il guadagno in caso di vittoria

L’Italia ha già incassato 25 milioni di euro nella sua avventura agli Europei: ecco quanto guadagnerà in caso di vittoria del torneo

L’Italia si gioca la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra a Wembley: impresa ardua per gli azzurri che hanno incantato tutti con le loro prestazioni a suon di vittorie e record.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono aumentati di 30 milioni i guadagni derivati dall’avventura agli Europei rispetto al 2016. L’Italia ha già guadagnato circa 25 milioni di euro che potrebbero salire a 28 in caso di vittoria finale. Guadagni aumentati anche per le squadre di club (130 milioni da dividere a seconda dei convocati) con Manchester City, Chelsea, Juve Inter e Atalanta tra le top.