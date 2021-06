Euro 2020, la Scozia ferma l’Inghilterra: è 0-0 nel derby britannico

Finisce 0-0 il derby britannico tra Inghilterra e Scozia. Qualificazione rimandata per la nazionale di Soutghate

Finisce con un pari a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Scozia, che ha chiuso questa giornata di Euro 2020. A fare la partita sono stati gli inglesi, ma gli avversari hanno difeso bene. La qualificazione per gli uomini di Soutghate è rimandata.

In avvio palo di Stones, mentre poi è attento Pickford su O’Donnell. Nella ripresa ci prova soprattutto Mount, ma il risultato non si sblocca, Martedì si torna in campo: Inghilterra attesa dalla Repubblica Ceca, Scozia opposta alla Croazia.