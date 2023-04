Incidente Immobile, l’ass. Patanè: «Vi dico cosa mi ha chiesto il tranviere»

Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma, ha parlato delle condizioni del tranviere dopo l’incidente occorso a Immobile

Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, Eugenio Patanè, ‘assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha commentato l’incidente mattutino che ha visto protagonista Immobile, attaccante della Lazio:

«La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all’Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L’ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti».