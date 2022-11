Fascetti: «La Lazio del -9 è nel mio cuore, su Fiorini…»

Eugenio Fascetti, famoso ex allenatore, ha parlato delle squadre che porta nel cuore e ricordato Fiorini: le sue dichiarazioni

Eugenio Fascetti è intervenuto a TMW Radio. Le sue parole:

«Lecce ci fu la promozione per la prima volta, un’impresa tenere per 5 anni di fila il Bari, poi la Lazio del -9, ma sono legato a tutte le mie squadre, così come il Varese. Qui avevo giocatori con grossa tecnica e che giocavano velocemente. E’ stato un grande. Alla Lazio era già sul viale del tramonto, ma uno forte come lui in area ne ho visti pochi. Se prendeva palla in area eri morto, sapeva tenerla, girarsi e centrare la porta. Ed era il capobanda, gli volevano tutti bene».