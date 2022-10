Fascetti: «Grandi ricordi legati alla Lazio, la squadra di Sarri...»

Eugenio Fascetti, nel giorno del suo compleanno numero 84, ha rilasciato una bella intervista al sito ufficiale della Lazio

Intervenuto al sito ufficiale della Lazio, Eugenio Fascetti si è così espresso nel giorno del suo 84° compleanno:

«Ho tanta nostalgia dei tifosi, li ringrazio tutti per gli auguri. I ricordi del mio periodo alla Lazio sono sempre vivi. Da calciatore biancoceleste l’avventura non è andata bene, mentre da allenatore sono stati due anni bellissimi. Sono felice di essere nato nello stesso mese di Maestrelli: il Maestro è stato un grande, aveva una squadra forte ed un bellissimo gruppo, seppur non semplice da gestire. Seguo ancora la Lazio, mi diverte vederla perché gioca bene, si nota la mano di Sarri. Con un pizzico in più di continuità, può ottenere grandi risultati».