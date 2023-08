Essere laziali, riapre la campagna abbonamenti: i dettagli sulla nuova fase di vendita

Buone notizie per tutti i tifosi della Lazio che ancora non sono riusciti ad acquistare un abbonamento per la stagione 23-24.

Da domani, 28 agosto fino al 13 settembre, ripartirà la campagna abbonamenti: ecco i dettagli

CLICCA QUI PER I DETTAGLI