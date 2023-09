Essere laziali, riapertura della campagna abbonamenti 2023/24: tutti i dettagli. Ecco fino a quando rimarrà aperta

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda fino a quando rimarrà aperta la campagna abbonamenti 2023/24. Il comunicato:

COMUNICATO– «Dalle 16:00 di lunedì 28 agosto è stata riaperta la Campagna Abbonamenti 2023/24 “Essere Laziali”. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in vendita libera sui posti rimasti fino alle ore 19:00 di mercoledì 13 settembre. Si ricorda che in questa fase non è possibile effettuare i cambi posto».