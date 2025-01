Espulsione Tchaouna, doppio giallo in pochi minuti! Tremolada non ha dubbi e lo manda sotto la doccia: cosa è successo

Espulsione Tchaouna, l’ex Salernitana lascia anzitempo il terreno di gioco per doppia ammonizione e lascia anche la squadra in dieci

Al 58′ secondo momento chiave del match dopo la rete di Dia che è valsa il vantaggio della Lazio, visto che a lasciare il terreno di gioco è Tchaouna.

L’ex Salernitana viene espulso per somma di ammonizioni nel giro di pochi minuti da Tremolada, che non ha dubbi sulla sua decisione (nonostante sul secondo intervento ce ne siano non pochi) ed estrae il rosso. E il calciatore, così, non ci sarà nella trasferta della Lazio con il Verona di settimana prossima.