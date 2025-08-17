 Espulsione Castellanos, nuovo rosso nell'ultima amichevole
Connect with us

News

Espulsione Castellanos, nuovo rosso nel corso dell'ultima amichevole: Sarri e la Lazio preoccupati

News

Preseason Lazio, terminano i preparativi per la squadra di Sarri! Le ultime sulla società capitolina

News

Como Lazio, le probabili formazioni della prima partita di campionato: Sarri pronto al debutto in Serie A

News

Marcatori Lazio, la classifica dei cannonieri biancocelesti del precampionato: Cancellieri e Pedro in vetta

Campionato News

Como Lazio, debutto di Serie A: tra formazione e scelte di mercato, le ultime sula sfida contro i lariani

News

Espulsione Castellanos, nuovo rosso nel corso dell’ultima amichevole: Sarri e la Lazio preoccupati

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Espulsione Castellanos, tutti gli aggiornamenti sul centravanti argentino biancoceleste: le novità sull’attaccante

Ennesima reazione fuori controllo per Taty Castellanos durante l’amichevole di ieri a Rieti tra Lazio e Atromitos. L’attaccante argentino è stato colpito duro da Mansur e ha reagito in maniera immediata, provocando l’espulsione diretta di entrambi i giocatori. La situazione è degenerata nel tunnel che porta agli spogliatoi, dove solo l’intervento dei dirigenti delle due squadre e della polizia ha evitato il peggio.

Questo episodio non rappresenta una novità per Castellanos, il cui temperamento è già stato un problema in passato. L’argentino, infatti, ha più volte lasciato la squadra in inferiorità numerica a causa di reazioni esagerate. Il rischio per la Lazio è concreto: in Serie A gli avversari sono esperti, fisici e pronti a provocare per ottenere vantaggi tattici. Se Castellanos non riuscirà a controllare la rabbia, la squadra biancoceleste potrebbe pagare caramente in termini di risultato e equilibrio complessivo in campo.

Maurizio Sarri ha affrontato l’attaccante con fermezza, cercando di trasmettergli la necessità di cambiare atteggiamento. Le voci di mercato, come l’interesse del Flamengo, insieme allo zero nella casella dei gol fino a questo momento, non contribuiscono a ridurre lo stress del giocatore, alimentando nervosismo e tensione. Tuttavia, la società e l’allenatore puntano sulla maturazione emotiva di Castellanos, nella speranza che episodi del genere rimangano confinati alle amichevoli.

Il debutto ufficiale di Serie A è fissato tra otto giorni a Como, contro una squadra compatta, competitiva e protagonista di un mercato importante. Regalare vantaggi agli avversari sarebbe deleterio, e Sarri conta sul fatto che Castellanos possa canalizzare la sua aggressività in maniera positiva. Se riuscirà a controllarsi, potrà finalmente contribuire con gol e assist, aiutando la Lazio a partire con il piede giusto nella nuova stagione.

Il futuro immediato dell’argentino sarà determinante: dimostrare temperamento e concentrazione in campo non solo proteggerà la squadra, ma potrà anche rilanciare la sua stagione personale, trasformando il nervosismo accumulato in energia utile per conquistare risultati importanti. La Lazio osserva con attenzione: tra pochi giorni si misurerà la reale capacità di Castellanos di gestire la pressione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.