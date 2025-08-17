Espulsione Castellanos, nuovo rosso nell'ultima amichevole

Espulsione Castellanos, tutti gli aggiornamenti sul centravanti argentino biancoceleste: le novità sull’attaccante

Ennesima reazione fuori controllo per Taty Castellanos durante l’amichevole di ieri a Rieti tra Lazio e Atromitos. L’attaccante argentino è stato colpito duro da Mansur e ha reagito in maniera immediata, provocando l’espulsione diretta di entrambi i giocatori. La situazione è degenerata nel tunnel che porta agli spogliatoi, dove solo l’intervento dei dirigenti delle due squadre e della polizia ha evitato il peggio.

Questo episodio non rappresenta una novità per Castellanos, il cui temperamento è già stato un problema in passato. L’argentino, infatti, ha più volte lasciato la squadra in inferiorità numerica a causa di reazioni esagerate. Il rischio per la Lazio è concreto: in Serie A gli avversari sono esperti, fisici e pronti a provocare per ottenere vantaggi tattici. Se Castellanos non riuscirà a controllare la rabbia, la squadra biancoceleste potrebbe pagare caramente in termini di risultato e equilibrio complessivo in campo.

Maurizio Sarri ha affrontato l’attaccante con fermezza, cercando di trasmettergli la necessità di cambiare atteggiamento. Le voci di mercato, come l’interesse del Flamengo, insieme allo zero nella casella dei gol fino a questo momento, non contribuiscono a ridurre lo stress del giocatore, alimentando nervosismo e tensione. Tuttavia, la società e l’allenatore puntano sulla maturazione emotiva di Castellanos, nella speranza che episodi del genere rimangano confinati alle amichevoli.

Il debutto ufficiale di Serie A è fissato tra otto giorni a Como, contro una squadra compatta, competitiva e protagonista di un mercato importante. Regalare vantaggi agli avversari sarebbe deleterio, e Sarri conta sul fatto che Castellanos possa canalizzare la sua aggressività in maniera positiva. Se riuscirà a controllarsi, potrà finalmente contribuire con gol e assist, aiutando la Lazio a partire con il piede giusto nella nuova stagione.

Il futuro immediato dell’argentino sarà determinante: dimostrare temperamento e concentrazione in campo non solo proteggerà la squadra, ma potrà anche rilanciare la sua stagione personale, trasformando il nervosismo accumulato in energia utile per conquistare risultati importanti. La Lazio osserva con attenzione: tra pochi giorni si misurerà la reale capacità di Castellanos di gestire la pressione.