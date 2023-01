Esposito: «La Lazio? Per me tornerà in Champions e vi dico perchè»

Esposito, l’ex calciatore di Lazio e Perugia ha espresso il suo parere sui biancocelesti non avendo dubbi sul piazzamento Champions

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex calciatore di Lazio e Perugia Max Esposito, il quale ha analizzato la situazione dei biancocelesti con idee molto chiare

PAROLE – «Se tornerà in Champions? Credo di sì, nella prima parte ha fatto buone cose, trenta punti non sono pochi, è alla pari dell’Inter e ha tutte le possibilità e i mezzi per entrare in Champions»