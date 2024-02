Esonero Mourinho, il tecnico attacca la Roma: «Decisione ingiusta, eliminato da...»

Esonero Mourinho, il tecnico portoghese attacca la Roma ad un mese dal licenziamento del club giallorosso: le sue dichiarazioni

Intervenuto in qualità di brand ambassador di Football.com, José Mourinho, ex tecnico della Roma, ha attaccato la società giallorossa ad un mese dall’esonero arrivato dopo la doppia sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia e il Milan in campionato:

ESONERO – «Non ci sarò a queste fasi finali delle competizioni europee perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio ne sa poco. Un licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto».

LE PAROLE DI MOURINHO