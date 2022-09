Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. La decisione è arrivata nella giornata di oggi, dopo un confronto con la società

Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. La decisione, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, è arrivata nella giornata di oggi, dopo un confronto con la società e con tanto di comunicato sul sito ufficiale.

Il serbo lascia gli emiliani dopo tre anni e mezzo, pagando un avvio di campionato non troppo brillante. La squadra al momento è stato affidata al tecnico della Primavera Vigiani per uno o due giorni in attesa di trovare il sostituto. Molto probabilmente non arriverà De Zerbi. Pare essere infatti quello di Thiago Motta il nome attualmente più caldo