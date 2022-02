ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Esonero Colantuono, scricchiola la panchina della Salernitana: decisiva la partita contro il Genoa?

Scricchiola la panchina di Colantuono. L’allenatore della Salernitana – come riportato da Il Mattino – sembra in bilico: che la gara contro il Genoa sia decisiva per l’esonero?

Come riportato dal quotidiano, ci sarebbero già tre candidature per il suo successore: Davide Nicola, Claudio Ranieri e Serse Cosmi.