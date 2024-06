Esonero Cannavaro, ecco il COMUNICATO UFFICIALE dell’Udinese sul sollevamento dall’incarico dell’ex Campione del Mondo

L’Udinese ha comunicato l’esonero di Fabio Cannavaro nonostante la salvezza conquistata. Ecco il comunicato ufficiale del club.

IL COMUNICATO

Udinese Calcio comunica che Fabio Cannavaro non proseguirà il suo percorso sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Il club ringrazia sentitamente il mister ed il suo staff per la professionalità e l’importante contributo dato per il raggiungimento della salvezza.

In bocca al lupo a mister Cannavaro ed ai suoi collaboratori per le loro prossime esperienze