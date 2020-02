eSerie A, la Lazio è stata sorteggiata nel terzo girone

Oggi sono stati sorteggiati i gironi della eSerie A TIM, torneo in collaborazione con FIFA20. La Lazio è nel gruppo numero tre

Come comunicato in precedenza, la Lega ha creato il nuovo torneo virtuale che include tutti club di Serie A.

Oggi sono stati sorteggiati i gironi che si svolgeranno sul videogioco FIFA20 e la Lazio è stata inserita nel terzo gruppo con Atalanta, Genoa e Lecce, come comunicato su Twitter. La prima fase partirà a marzo. La eSerie A è pronta a partire, speriamo che i biancocelesti si possano far valere anche in questa competizione.

S.S. LAZIO ESPORTS 🎮 Ci siamo, ecco i gironi del torneo di #FIFA20 👇 pic.twitter.com/DYOaHMyaC4 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 26, 2020