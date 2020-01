ESCLUSIVA – D’Amico: «Lazio grande sorpresa. Spero che la società aiuti i tifosi a continuare a sognare»

Esclusiva, il pensiero di Vincenzo D’Amico sul momento della Lazio e sugli obiettivi che potrà raggiungere la Lazio di Inzaghi

L’ex biancoceleste Vincenzo D’Amico è stato raggiunto in esclusiva dai nostri microfoni e ha detto la sua sul momento della Lazio e sugli obiettivi per questa stagione.

«All’inizio pensavo che la Lazio si sarebbe giocata il quarto posto e vedevo davanti Juve, Napoli. Ad oggi la Lazio va alla grandissima e vedendo il Napoli credo che almeno gli azzurri non ci creeranno problemi. La squadra di Inzaghi è una grande sorpresa positiva, è bello vedere la Lazio dietro la Juvenus e all’Inter. Potenzialmente vincendo il recupero i biancocelesti sono a tre punti dalla prima. Può diventare un campionato straordinario. Potenzialmente le prime due sono più corazzate rispetto alla Lazio ma sulle ali dell’entusiasmo chissà. Credo che un aiutino da parte della società con un paio di ricambi sarebbe opportuno. Non grandi giocatori perché a gennaio chi ha giocatori importanti se li tiene, è difficile trovare giocatori importanti che vengono a fare le riserve . Ma due giocatori sarebbero utili per far riposare di volta in volta i più bisognosi».

«La società va aventi secondo le sue idee e suoi programmi. Spero che possano aiutare i tifosi a continuare a sognare».