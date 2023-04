Escalante: «La verità è che sto molto bene, con ottime sensazioni e…». Le parole dell’ex giocatore della Lazio

Ai microfoni di DAZN l’ex Lazio, Escalante, ha commentato le sue condizioni fisiche. Le sue parole:

PAROLE– «La verità è che sto molto bene, con ottime sensazioni e facendo cose con il gruppo. Non manca molto. Vediamo se domenica riesco a stare in campo per un po. Siamo fiduciosi, il gruppo sta facendo molto bene e siamo consapevoli che dipende da noi »